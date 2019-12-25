"Ленфильм" снимет сериал о русских богатырях в жанре фэнтези

Новый проект "Витязи" киностудии "Ленфильм" выиграл грант Института развития интернета. Зрителей ждет 8-серийный сериал о русских витязях, доживших до современности. Об этом сообщила пресс-служба "Ленфильма".
В данный момент на "Ленфильме" идет работа над сценарием сериала. Съемки сериала планируют начать в 2023-м году. В дримкасте проекта: Иван Добронравов, Юрий Колокольников, Антон Васильев, Александр Устюгов, Владимир Епифанцев, Петр Красилов, Лиза Янковская и другие.
Киностудия "Ленфильм" на данный момент работает над 15 кинопроектами, которые находятся на разных этапах создания.
Ранее гендиректор "Ленфильма" раскрыл подробности о работе киностудии в современных реалиях.
Фото: Ленфильм
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