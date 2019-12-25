Если выходную неделю всё-таки продлят, коллектив студии будет должен найти новые формы работы.

В четверг, 2 апреля, стало известно о том, что "Ленфильм" прервал съёмки фильмов Бекмамбетова и и Германа-младшего. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу киностудии.

В настоящее время, приостановлена работа над кинолентой "Воздух", которую снимали на берегу Финского залива. Также работа остановлена над фильмом фильма Бекмамбетова о подвиге летчика Девятаева. Над ней до последних дней работали в павильоне "Ленфильма".

Когда съемки будут продолжены пока не известно. Отмечается, что если карантин продлят, то авторы кинолент прейдут на новые формы работы.

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