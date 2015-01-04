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«Ленэнерго» восстановили все электросети области, поврежденные непогодой
Сегодня, 12:05
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vestnick

«Ленэнерго» восстановили все электросети области, поврежденные непогодой

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Последствия аварий, спровоцированных в Ленобласти грозой и ветром, оперативно ликвидированы.

Энергетики Ленобласти сообщили о полной ликвидации аварий на линиях электропередач Ленинградской области и всех вызванных ими последствий. 19 мая будет продолжаться перевод части населенных пунктов с резервных на нормальные схемы электроснабжения. В некоторых местах для устранения последствий стихии будут организованы дополнительные аварийно-восстановительные работы в сети 0,4 кВ по отдельным заявкам потребителей с целью повышения надежности электоснабжения.

"Россети Ленэнерго" продолжают работать  в режиме повышенной готовности. Введены дополнительные дежурства оперативно-ремонтного персонала: 388 бригад общей численностью 1637 человек, оснащенные 474 единицами техники. 

Аварии на линиях электропередачи произошли во многих районах Ленинградской области во время сильной грозы со шквалистым ветром вечером 18 мая и в ночь с 18 на 19 мая. Без электричества остались более 20 тысяч человек. 

Фото: Pixabay

Теги: аварии на лэп, ленэнерго, ликвидация последствий
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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