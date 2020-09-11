Множественные аварии на электросетях произошли в Ленобласти из-за сильного ветра и дождя

Сильный шторм оставил без электричества жителей нескольких районов.

Мощный грозовой фронт накрыл Санкт-Петербург и Ленинградскую область вечером 18 мая. В некоторых районах области сильный ветер и гроза продолжались и ночью с 18 на 19. Непогода привела к обрыву проводов на линиях электропередач в населенных пунктах и за их пределами. Электроэнергия пропала в домах Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского и Лужского районов. Ликвидацией последствий ураганного ветра занимаются специалисты "Ленэнерго", "ВПЭС", "ЛОЭСК" и бригады ДРСУ.

Без электричества остались жители Всеволожска, деревень Аро, Капитолово и Лаврики, в общей сложности более 17 тысяч человек. В соцсетях пользователи жаловались на грозозащиту, которая приводит к отключению электричества.

В темноту погрузились дома в деревнях Пудомяги, Сергелево, Монделево, Порицы Гатчинского района - известно о 196 пострадавших от стихии. В 15 населенных пунктах Кингисеппского района идёт восстановление повреждений ЛЭП и уборка поваленных деревьев обесточивших более трёхсот домов.

Известно более чем о 3 тысячах человек, оставшихся без электричества в Луге и Лужском районе. Восстановительные и ремонтные работы продолжаются.

Сообщается, что в Петербурге 18 мая выпало 72% месячной нормы осадков.

Фото: Pixabay и сообщества "Инфа Луга и не только", ВСЕВОЛОЖСК ВКонтакте