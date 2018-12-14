"Ленэнерго" перешел на режим повышенной готовности из-за штормового предупреждения

В компании готовы устранять последствия разбушевавшейся стихии.

Специалисты "Ленэнерго" сообщили о переходе на повышенный режим готовности из-за предупреждения о шквальных порывах ветра в Петербурге. С утра пятницы работники ждут возможных аварийных ситуаций.

Отметим, что по данным экстренного ведомства ГУ МЧС по региону, в отдельных частях Северной столицы и Ленинградской области порывы ветра могут достичь 24 метров в секунду.

На данный момент в подчинении "Ленэнерго" находятся 171 бригад, готовых отправиться на устранение последствий стихийных происшествий. Также для персонала введены дополнительные дежурства, проверена готовность специальной техники. Эксперты отмечают, что сообщить об инцидентах, возникших из-за ухудшения погодных условия можно по телефону 8-800-700-14-71.

Фото: Piter.tv