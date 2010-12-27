Петербуржцев предупредили о штормовом ветре в пятницу

Порывы ветра достигнут 24 м/с.

В конце рабочей недели в городе на Неве ожидается ухудшение погоды и разгул стихии. В пятницу, 22 марта, ветер разгонится до штормовых 24 м/с. Об этом сообщает пресс-служба городского МЧС.

Порывы северо-западного ветра принесет с собой атмосферный фронт. В некоторых районах города возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в течение дня будет варьироваться от минус 1 °С до плюс 4 °С.

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