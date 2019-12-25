Петербургские коммунальщики готовятся к непогоде

Во всех районах Петербурга будут дежурить бригады ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил коммунальщикам подготовиться к ухудшению погодных условий в субботу, 23 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам Беглова, сотрудники коммунальных служб должны "принять меры для незамедлительного устранения последствий разгула стихии". Во всех районах Петербурга будут дежурить бригады ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

С сегодняшнего вечера в городе будут превентивно закрыты Никольский, Таврический, Юсуповский, Овсянниковский и Лопухинский сады, сад Сан-Галли, сквер Галины Старовойтовой и Екатерининский сквер.

Ранее шесть деревьев в Петербурге не пережили сильный ветер. Они упали на пешеходные дорожки и проезжую часть.

Фото: Piter.tv