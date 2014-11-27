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Шесть деревьев в Петербурге не пережили сильный ветер
Сегодня, 20:58
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Шесть деревьев в Петербурге не пережили сильный ветер

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Они упали на пешеходные дорожки и проезжую часть. 

В среду в Петербурге бушевал сильный ветер и повалил шесть деревьев. Об этом в четверг, 21 июля, рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству. 

Специалисты приняли решение о закрытии парков и скверов. После обследования территорий выяснилось, что ветер повалил шесть деревьев. Они упали на пешеходные дорожки и проезжую часть. 

Как рассказали в комитете, при сильном ветре любое дерево может сломаться. Горожан призвали не пренебрегать предупреждениями о плохой погоде.

Ранее в Ленобласти 22 июля ожидается до +30 градусов. Ночью и утром 22 июля местами ожидается туман.

Фото: прес-сслужба Смольного
 

Теги: ветер, парки, сады, скверы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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