Гидрометцентр: с апреля в Петербург придет аномальная жара

Она продлится до сентября включительно.

Петербургский Гидрометцентр объявил об ожидаемой аномальной жаре в Северной столице летом. Пик придется на август. Такие сведения передают аналитики ведомства.

Специалисты отмечают, что аномальную погоду местные жители смогут наблюдать уже с апреля. Жара спадет к сентябрю. Отметим, что примерно к 15 мая столбики термометров в Петербурге будут показывать уже плюс 23 градуса по Цельсию.

Стоит добавить, что в июне и июле отклонений от нормы не зафиксировано, поэтому сильной жары бояться петербуржцам в эти летние месяцы не стоит.

Фото: Piter.tv