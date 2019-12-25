"Ленэнерго" привлечет кредитные линии на 19 млрд рублей

Электроэнергетическая компания хочет получить заемные средства на срок в 60 месяцев.

ПАО "Россетти Ленэнерго" привлечет четыре кредитные линии общим объемом 19 млрд рублей. Электроэнергетическая компания разместила четыре закупки, по итогам аукционов которых намерена определить банк (или банки), которые предоставят средства.

Все возобновляемые кредитные линии будут привлечены на 60 месяцев (5 лет). Целью получения займов является финансирование производственно-хозяйственной деятельности компании, и, в частности, ее инвестиционной программы, а также рефинансирование прежних кредитов.

Максимальная цена договора с банком в отношении линии на 10 млрд рублей составит 3,625 млрд рублей. Для линии в 5 млрд рублей – это 1,8125 млрд рублей, для каждой линии на 2 млрд рублей – 725 млн рублей. Эти цифры позволяют определить максимальную ставку привлечения средств.

Заявки от банков "Ленэнерго" принимает в зависимости от линии до 20 или до 19 апреля.

Как сообщало ранее Piter.tv, "Ленэнерго" подвело итоги тендера на строительство ПС "Намыв-2" для Васильевского острова.

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