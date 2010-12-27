"Ленэнерго" перешло в режим повышенной готовности из-за урагана

На данный момент дежурит 171 бригада.

В субботу, 9 марта в 10.30 перешло на режим повышенной готовности в Петербурге и Ленобласти из-за сильных порывов ветра. Их скорость усилилась до до 22 метров в секунду.

На данный момент на дежурстве находится 171 бригада. Команда "Ленэнерго" ввела дополнительные дежурства персонала, проверила готовность специальной техники.

Взаимодействие наладили с органами государственной власти, МЧС, смежными сетевыми и подрядными организациями. В полной готовности 185 единиц спецтехники.

Круглосуточный телефон горячей линии по вопросам отключения электроэнергии: 8-800-700-14-71.

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Фото: lenenergo.ru