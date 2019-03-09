На Приморском шоссе произошла массовая авария

Столкнулись 8 автомобилей.

В субботу, 9 марта на Приморском шоссе недалеко от платформы Сестрорецкого направления Октябрьской железной дороги "Горская" произошла авария с участием 8 автомобилей. Об этом сообщают очевидцы.

"Около станции "Горская" на Приморском шоссе, в сторону Петербурга, ДТП из восьми машин" - отмечают интернет-пользователи.

Свидетели аварии сообщили, что все полосы дороги перекрыты. Движения нет уже около часа.

Согласно сервису "Яндекс.Пробки", на шоссе скопился двухкилометровая пробка в обе стороны. Автомобилисты двигаются со скоростью не более 2 километров в час.

Видео: Piter.tv