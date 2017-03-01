Почтальону из Ленобласти отменили штраф в 4 миллиона рублейл

Как стало известно, жительнице деревни Большой Сабск отменили штраф в размере почти 4 миллиона рублей. Ранее женщина, работающая почтальоном, обнаружила, что через два месяца с того момента, как она подключила электричество к бане, электрокомпания выставила ей столь внушительный счет. Об этом сообщил 47 news.
Как позже выяснилось, провести электричество вызвались сотрудники "Ленэнерго". При выполнении работ они не заключили официальный договор, из-за чего компания позднее посчитала, что подключение стало самовольным. Исходя из этого факта и был выписан штраф.
Позднее в компании признались, что ошиблись и отменили штраф.
Ранее мы сообщали, что в Ленобласти вертолет санавиации транспортировал трех пациентов.
Фото: pixabay.com
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