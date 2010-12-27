Почтальонам Петербурга и Ленобласти купят одежды на 5 млн рублей

Сотрудники почты получат новый комплект униформы.

Петербургские почтальоны получат специальную одежду для работы. Униформу также передадут сотрудникам Ленобласти. Об этом сообщается на официальном сайте государственных закупок. Ведомство хочет обновить форму почти на 5 миллионов рублей.

Представители "Почты России" объявили тендер на закупку производственной и профессиональной одежды для УФПС Петербурга и Ленобласти. Почтальонам раздадут комплекты, в которые войдут утепленные костюмы с подкладом, куртки, брюки, непромокаемые плащи и футболки. В общей сложности заказан набор в количестве 3,5 тысяч единиц.

Известно, что заказаны размеры от 44 до 64, на рост от 152 до 188 сантиметров. В общей сложности на закупку уйдет 4 миллиона 997 тысяч рублей. Срок подачи заявок на конкурс завершится 11 декабря.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Почта России" заплатит петербурженке за потерянную посылку из Китая.

Фото: Piter.tv, zakupki.gov.ru

