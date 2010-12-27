Почтальонам Петербурга и Ленобласти купят одежды на 5 млн рублей

Петербургские почтальоны получат специальную одежду для работы. Униформу также передадут сотрудникам Ленобласти. Об этом сообщается на официальном сайте государственных закупок. Ведомство хочет обновить форму почти на 5 миллионов рублей.
Представители "Почты России" объявили тендер на закупку производственной и профессиональной одежды для УФПС Петербурга и Ленобласти. Почтальонам раздадут комплекты, в которые войдут утепленные костюмы с подкладом, куртки, брюки, непромокаемые плащи и футболки. В общей сложности заказан набор в количестве 3,5 тысяч единиц.
Известно, что заказаны размеры от 44 до 64, на рост от 152 до 188 сантиметров. В общей сложности на закупку уйдет 4 миллиона 997 тысяч рублей. Срок подачи заявок на конкурс завершится 11 декабря.
Ранее Piter.tv писал о том, что "Почта России" заплатит петербурженке за потерянную посылку из Китая.
Фото: Piter.tv, zakupki.gov.ru
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