Ущерб от действий мужчины составил 130 тысяч рублей.

В Новосибирске полицейские задержали подозреваемого в нападении на почтальона. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России. По данным пресс-службы правоохранительных органов, преступление ранее было совершено 6 ноября по 1-ой Искитимской. Неизвестный мужчина брызнул содержимое газового баллончика в лицо 49-летней сотрудницы почты. Злоумышленник отобрал у нее сумки, в которой находились деньги. В общей сложности сумма ущерба составила 130 тысяч рублей.

Полиция смогла задержать подозреваемого 24 декабря. Им оказался 27-летний местный житель. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности по уголовным делам. Выяснилось, что предполагаемый преступник знаком с пострадавшей. Он знал маршрут ее передвижения и поджидал жертву.

По данному преступлению возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Вора могут наказать сроком лишения свободы до семи лет. Сейчас фигурант расследования заключен под стражу.

В Новосибирске сгорел киоск с пиротехникой.

Видео: МВД РФ