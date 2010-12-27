В Ленобласти вертолет санавиации транспортировал трех пациентов

С помощью воздушного судна пациенты из Тихвина, Выборга и Киришей удалось доставить в городские больницы.

Авиабригада транспортировала с помощью вертолёта трёх пациентов из Ленобласти. Об этом пишет "Национальная служба санитарной авиации" в социальной сети "ВКонтакте".

Стало известно, что 13 ноября сначала санавиация доставила гражданина из Тихвина. Врачи поставили ему язвенную болезнью кишки. Больной совершил перелет в областную клиническую больницу. Затем врачи прилетели в Выборг. Там медицинская помощь потребовалась пациенту с политравмой.

Последний вылет авиабригада совершила в город Кириши, где их ожидала женщина, которая перенесла кесарево сечение. Пока медики оценивают её состояние, как тяжелое.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге пройдет акция по раздельному сбору мусора.

Фото: ВКонтакте/ Национальная служба санитарной авиации