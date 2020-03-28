В Петербурге против отчима, который избивал детей сожительницы, возбудили уголовное дело

Отец-тиран работает почтальоном.

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело против 27-летнего горожанина, который в течение месяца избивал детей 33-летней сожительницы. Известно, что сыновья жительницы города попали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК России по региону.

По версии правоохранителей, в апреле-мае 2022 года отчим-тиран издевался над детьми, нанося им удары. В результате физического истязания 12-летний и двухлетний мальчики оказались на больничной койке.

Известно, что мужчина работает почтальоном, а проживает вместе со своей подругой и ее детьми в квартире на проспекте Наставников.

Подробности дела уточняются. Ведется расследование.

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Фото: Piter.tv