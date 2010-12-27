Ленэнерго пошло на встречу и пока не отключило электричество Кировскому заводу

ПАО Ленэнерго не стало ограничивать подачу электричества АО "Энергосбытовая компания Кировского завода" с пятницы, 27 октября. Представители предприятий договорились о решении проблемы.

Представители ПАО "Ленэнерго" и АО "Энергосбытовая компания Кировского завода" обсудили проблему задолженности второй на рабочем совещании. На сайте электросетевой компании сообщают, что стороны согласовали механизм выхода и сложившегося конфликта. при этом не ограничивая подачу электроснабжения заводу.

Выработанный сторонами механизм предусматривает осуществление "Энергосбытовой компанией Кировского завода" платежей услуг по передаче электроэнергии в нормальном режиме. Сайт ПАО "Ленэнерго"

На совещании также разработали условия погашения задолженности Энергосбытовой компании перед Ленэнерго.

Накануне Piter.tv сообщал, что Ленэнерго обесточит ЭСК Кировского завода из-за долга в 250 млн рублей.