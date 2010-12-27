Ленэнерго обесточит ЭСК Кировского завода из-за долга в 250 млн рублей

Ленэнерго сообщило, что планирует полностью ограничить энергопотребление на АО "Энергосбытовая компания Кировского завода" с пятницы, 27 октября.

Петербургская Ленэнерго собирается полностью ограничить потребление энергии АО "Энергосбытовая компания Кировского завода". Отключить от электричества компанию планируют в пятницу, 27 октября. Как заявили в Ленэнерго в четверг, 26 октября, предприятие задолжало им за апрель-июнь 250 миллионов рублей.

У Энергосбытовой компании было время, чтобы оплатить долг до 24 октября. Но должника не ждет моментальное отключение от электричества. Ограничения будут происходить поэтапно до полного отключения.

Электросетивым хозяйством Кировского завода занимается дочернее предприятие ЭСК Кировского завода. Ленэнерго также выиграло суд у другого предприятия холдинга - Киров ТЭК. Эта компания должна им 60 миллионов рублей.