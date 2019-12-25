"Ленэнерго" объявило конкурс на определение страховщика своего имущества

Речь идет о договоре на 3 года, страховую сумму планируется установить в размере 251,7 млрд рублей.

ПАО "Россетти Ленэнерго" объявило конкурс на определение страховой компании, с которой предполагает договор на страхование своего имущества. Как говорится в документации закупки ПАО, речь идет о договоре сроком в 3 года – с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 Имущество планируется защитить от "всех рисков". Их перечень стандартный для такого рода контрактов – от циклона и землетрясения, до просадки грунта и ледяного дождя. Упоминается, разумеется, и такой риск как террористический акт.

Сумма по договору страхования, как отмечает "Ленэнерго", должна составить 251,7 млрд рублей.

При этом максимальные деньги, которую электроэнергетическая компания может заплатить партнеру, - 240,1 млн рублей. Заявки от страховых компаний "Ленэнерго" принимает до 23 ноября, итоги конкурса намечено подвести 8 декабря.

Также ПАО объявило аналогичный конкурс на определения страховщика имущества, которое находится в доверительном управлении. Здесь страховая сумма по договору на 3-летний срок составляет около 14,7 млрд рублей. А заплатить страховщику "Ленэнерго" готово до 14 млн рублей. Страховые компании могут подать заявки до 9 ноября, партнер по договору, как намечено, будет определен 30 ноября.

Как сообщало ранее Piter.tv, в двух районах Петербурга "Ленэнерго" построит новые электроподстанции.

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