В двух районах Петербурга "Ленэнерго" построит новые электроподстанции

Благодаря им удастся обеспечить надёжным электроснабжением находящийся рядом Крыловский государственный научный центр.

Во вторник, 13 октября, стало известно о том, что "Ленэнерго" построит новые электроподстанции в Северной столице. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Градоначальник Северной столицы уже подписал постановление о предоставлении земельных участков для реконструкции объектов энергоснабжения в Московском и Колпинском районах. Отмечается, что застройщиком выступит ПАО "Россети Ленэнерго".

С помощью новых электроподстанций удастся обеспечить электроснабжением находящийся рядом Крыловский государственный научный центр. Кроме того, в городе построят подстанцию "Заречье", а затем подключат к ней станцию "Понтонная".

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