В двух районах Петербурга "Ленэнерго" построит новые электроподстанции

Во вторник, 13 октября, стало известно о том, что "Ленэнерго" построит новые электроподстанции в Северной столице. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Градоначальник Северной столицы уже подписал постановление о предоставлении земельных участков для реконструкции объектов энергоснабжения в Московском и Колпинском районах. Отмечается, что застройщиком выступит ПАО "Россети Ленэнерго".
С помощью новых электроподстанций удастся обеспечить электроснабжением находящийся рядом Крыловский государственный научный центр. Кроме того, в городе построят подстанцию "Заречье", а затем подключат к ней станцию "Понтонная".
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Фото:pixabay
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