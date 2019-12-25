В Московском районе штат дворников полностью укомплектовали к зиме

Уборкой сугробов займутся дворники и 53 единицы техники.

Во вторник, 13 октября, стало известно о том, что в Московском районе укомплектовали штат дворников к зиме. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Отмечается, что сегодня администрация намерена провести осмотр готовности уборочной и специализированной техники к зимнему сезону. Он пройдет на парковке у торгово-развлекательного комплекса "Радуга".

Готовность техники оценит экспертная комиссия. В неё войдут представители жилищного комитета.

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