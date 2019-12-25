"Ленавтодор" взялся за ремонт трассы Елизаветинка - Медный Завод

Дорогу на Медный Завод отремонтируют целиком.

В Ленинградской области начались ремонтные работы на дороге Елизаветинка - Медный Завод, от перекрёстка с Выборгским шоссе до поворота на Агалатово. О старте дорожных работ сообщил председатель Комитета по дорожному хозяйству Денис Седов.

На всем протяжении автодороги будет заменено асфальтовое покрытие и водопропускные трубы, установлны новые автобусные остановки и дорожные знаки. Обновление магистралей в Ленобласти проходит в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

"Ленавтодор" оповестил автомобилистов, что в связи с осуществлением ремонтных работ на трассе временно будут введены ограничения движения.

Ранее стало известно, что федеральное правительство выделит 30 млрд рублей на ремонт дорог в регионах.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области