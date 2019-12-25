"Ленавтодор" выяснит судьбу исчезнувшей остановки в Волхове

Дорожное ведомство отправится в Волхов разбираться с последствиями работ на Халтурина.

Специальная комиссия экспертов Управления автомобильных дорог Ленинградской области отправится в Волхов для выяснения обстоятельств исчезновения автобусной остановки на улице Халтурина. Распоряжение разобраться с остановкой дал губернатор Александр Дрозденко, которому во время прямой линии на пропажу пожаловалась 83-летняя пенсионерка из Волхова.

По словам жительницы Волхова, автобусная остановка на улице Халтурина возле частного сектора, "была всегда" - но после проведения дорожных работ канула в лету. Показания свидетельницы существования остановки подтвердил глава местной администрации Алексей Брицун. Глава администрации также уточнил, что поблизости живут люди преклонного возраста.

После этого губернатор Ленобласти принял необходимые меры для оперативного решения данного вопроса, не откладывая его в долгий ящик: специалистам "Ленавтодора" было поручено на месте решить, что нужно для скорейшего возвращения пропавшей остановки по требованию.

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