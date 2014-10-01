"Лечившего" пациентов физраствором врача нижегородской онкологии задержали

В отношении мужчины расследуется уголовное дело.

Врач-онколог в районной больнице в Нижегородской области задержан правоохранительными органами за то, что велел своим сотрудникам колоть пациентам физраствор вместо лекарств. Также медик призывал применять противоопухолевые и иммуностимулирующие препараты в уменьшенной дозировке. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы Следственного комитета РФ по региону. По предварительной информации, мужчина являлся заведующим местным отделением противоопухолевой лекарственной терапии в центральной районной больнице Семеновского района с ноября 2022 по июль 2023 года совершал противоправные действия, связанные с превышением должностных полномочий.

6 сентября судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ. сообщение СК РФ по Нижегородской области

В настоящее время в надзорном ведомстве не уточняют, с какой целью завотделением онкологии давал такие указания персоналу.

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