"Ласточки" придут на смену электричкам "Стандарт" на Балтийском направлении

Уже с 16 января до Гатчины и Лебяжьего будут ездить новые поезда.

На Балтийском направлении теперь вместо обычных электричек "Стандарт" будут курсировать "Ласточки". Об этом сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Уже с 16 января до Гатчины и Лебяжьего будут ездить новые поезда. Пассажирам, которые купили абонементы на стандартные поезда, не стоит волноваться. Сертификат продолжает действовать. Разовыми билетами, которые тоже были куплены заранее, можно воспользоваться до 25 января.

Добавим, что изменилось и расписание отправлений поездов. С новым графиком можно ознакомиться на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Ранее на Piter.tv: жители Петербурга и Ленобласти могут посетить "Поезд Победы" до 16 января.

Фото: Телеграм / СПб-Главный