Ласточки "Петербург - Псков" перевезли за месяц 29 тысяч человек

Вагоны заполнены почти на 100%.

Скоростные поезда "Ласточка", курсирующие по маршруту "Петербург - Псков" в первый месяц оказались заполненными на 94%, в комфортабельных вагонах проехали 29,7 тысяч пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Пятивагонные "Ласточки" начали курсировать между городом на Неве и Псковом 4 августа ежедневно. С 24 августа к утренним рейсам добавились вечерние. Остановки делаются на станциях Гатчина-Варшавская, Луга, Плюсса, Струги Красные. Пресс-служба ОЖД

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