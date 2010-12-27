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Ласточки "Петербург - Псков" перевезли за месяц 29 тысяч человек
Сегодня, 7:14
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nastya960
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Ласточки "Петербург - Псков" перевезли за месяц 29 тысяч человек

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Вагоны заполнены почти на 100%.

Скоростные поезда "Ласточка", курсирующие по маршруту "Петербург - Псков" в первый месяц оказались заполненными на 94%, в комфортабельных вагонах проехали 29,7 тысяч пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. 

Пятивагонные "Ласточки" начали курсировать между городом на Неве и Псковом 4 августа ежедневно. С 24 августа к утренним рейсам добавились вечерние. Остановки делаются на станциях Гатчина-Варшавская, Луга, Плюсса, Струги Красные.

Пресс-служба ОЖД

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Фото: Piter.TV

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Теги: ласточки , псков петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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