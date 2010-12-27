На Тосненском направлении появятся "Ласточки" за 3,6 млрд рублей

Четыре новых состава выйдут на маршрут к концу года.

Северо-Западная лизинговая компания приобрела четыре состава "Ласточка". На данную покупку организация потратила около 3,6 миллиарда рублей. Новые поезда будут курсировать на Тосненском направлении. Известно, что реализация электротранспорта стала возможна на условиях лизинга. Частично новые составы заменят обычные электрички.

Сведения о государственной закупке появились на официальном сайте. Каждая "Ласточка" будет оборудована пятью вагонами по 420 мест каждая. Новые составы выедут на маршрут уже к концу 2018 года.

В будущем мы намерены запустить новые "Ласточки" и до Выборга рассказывают о планах специалисты СЗППК

На данный момент по пригородным территориям северной столицы курсируют 12 "Ласточек". Их силы брошены на 10 направлений.

Напомним, что крылатых львов на банковский мост вернет единственный участник тендера - "Пилон".

Фото: Piter.tv