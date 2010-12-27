Крылатых львов на банковский мост вернет единственный участник тендера - "Пилон"

Работы по госзаказу выполнит "Пилон".

Конкурс на подрядческие работы по возвращению крылатых львов на Банковский мост выиграла компания "Пилон". Орагиназция являлась единственным участником, подавшей заявку.Об этом сообщает пресс-служба КРТИ.

Стоимость контракта составляет 36 миллионов рублей. Заказчиком работа выступает ГКУ "Дирекция транспортного строительства" - подведостввеная организация Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Государственный контракт заключат не позже 10 сентября. В рамках договора "Пилон" обязан демонтировать перильные ограждения, цепи и подвесы, а также чугунные рамы. данные объекты будут вывезены реставраторам на восстановление. После этого элементы конструкции вернутся на законное место вместе с уже очищенными крылатыми львами.

Полное завершение реставрации Банковского моста запланировано на осень 2019 года.

Фото: Piter.tv