Крылатых львов на банковский мост вернет единственный участник тендера - "Пилон"

Конкурс на подрядческие работы по возвращению крылатых львов на Банковский мост выиграла компания "Пилон". Орагиназция являлась единственным участником, подавшей заявку.Об этом сообщает пресс-служба КРТИ.
Стоимость контракта составляет 36 миллионов рублей. Заказчиком работа выступает ГКУ "Дирекция транспортного строительства" - подведостввеная организация Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Государственный контракт заключат не позже 10 сентября. В рамках договора "Пилон" обязан демонтировать перильные ограждения, цепи и подвесы, а также чугунные рамы. данные объекты будут вывезены реставраторам на восстановление. После этого элементы конструкции вернутся на законное место вместе с уже очищенными крылатыми львами.
Полное завершение реставрации Банковского моста запланировано на осень 2019 года.
Фото: Piter.tv