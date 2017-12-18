Смольный оплатит реставрацию не только Банковского моста с грифонами, но и набережной

Около Банковского моста будут реконструировать набережную.

Представители Главэкспертизы одобрили реконструкцию набережной перед “мостом с грифонами”. Сообщается, что Банковский мост будет установлен на уже отремонтированную дорогу у Экономического университета. Такую информацию опубликовали на официальном сайте ведомства днем 7 февраля.

Отметим, что согласно утвержденному проекту, специалисты заменят пролетные конструкции моста, настил, стойки с грифонами и цепное оборудование. Все работы прошли инженерные проверки и получили разрешающую документацию.Данная реставрация займет около семи месяцев. Их оплатит правительство Петербурга из городского бюджета. Стоимость проекта составит 6,4 миллионов рублей.

В настоящее время идет конкурс, котором определится подрядчик. Результаты огласят не раньше весны 2018 года. Ответственные представители заявляют, что дата начала работ может быть перенесена из-за проведения чемпионата мира по футболу. Однако, к этому времени на свои места должны вернуться статуи грифонов.

Напомним, что ранее Piter.tv сообщал о том, что после реставрации крылатые львы на Банковском мосту сменят оттенок на более темный. Также наша редакция проводила трансляцию снятия скульптур грифонов с моста и их отправку на работы по восстановлению.