"Ласточки" между Петербургом и Москвой станут ходить в сдвоенном варианте

Билеты уже доступны на сайте и в приложении "РЖД Пассажирам".

В сентябре по пятницам и воскресеньям между Петербургом и Москвой пустят "Ласточки" в сдвоенном 10 вагонном варианте, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги в четверг, 19 августа.

Из столицы такой состав будет отправляться с 3 по 24 сентября по пятницам, а из Петербурга – с 5 по 26 сентября по воскресеньям. Билеты уже доступны на сайте и в приложении, отметили в пресс-службе.

Причины увеличения составов не называются.

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Фото: Piter.tv