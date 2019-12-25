"Ласточки" между Петербургом и Москвой станут ходить в сдвоенном варианте

В сентябре по пятницам и воскресеньям между Петербургом и Москвой пустят "Ласточки" в сдвоенном 10 вагонном варианте, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги в четверг, 19 августа.
Из столицы такой состав будет отправляться с 3 по 24 сентября по пятницам, а из Петербурга – с 5 по 26 сентября по воскресеньям. Билеты уже доступны на сайте и в приложении, отметили в пресс-службе.
Причины увеличения составов не называются.
Ранее мы писали, что в Петербурге продезинфицировали Ладожский вокзал.
Фото: Piter.tv
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