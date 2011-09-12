В Приозерском районе "Ласточка" насмерть сбила женщину

Поезд следовал по маршруту Санкт-Петербург — Кузнечное. Авария случилось из-за несоблюдения пешеходом правил безопасности.

В понедельник, 18 июля, около ж/д станции Сосново в Приозерском районе произошла смертельная авария. Скоростная "Ласточка" сбила женщину, которая переходила пути. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по Северо-Западу.

Инцидент случился примерно в 18:30. От полученных травм женщина скончалась на месте. Как отметили представители ОЖД, "Ласточка" следовала по маршруту Санкт-Петербург — Кузнечное. Причиной аварии называют несоблюдение правил безопасности со стороны пешехода.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Маяковского машина насмерть сбила девушку.

Фото: Telegram / "СПб-Главный"