На улице Маяковского машина насмерть сбила девушку

Погибшей было всего 30 лет.

В Центральном районе Петербурга накануне, 16 июля, произошло страшное ДТП. На улице Маяковского у дома № 11 автомобиль сбил пешехода. Пострадавшая умерла.

По информации Piter.tv, петербурженку, которой было 30 лет, доставили в Мариинскую больницу. Через час она ушла из жизни. Сейчас устанавливается личность девушки.

Отметим, что женщина переходила дорогу вне зоны перехода. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: на петербургской дамбе возникла пробка из-за вспыхнувшего авто.

Фото: Piter.tv