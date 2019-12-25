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На улице Маяковского машина насмерть сбила девушку
Сегодня, 20:45
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На улице Маяковского машина насмерть сбила девушку

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Погибшей было всего 30 лет.

В Центральном районе Петербурга накануне, 16 июля, произошло страшное ДТП. На улице Маяковского у дома № 11 автомобиль сбил пешехода. Пострадавшая умерла. 

По информации Piter.tv, петербурженку, которой было 30 лет, доставили в  Мариинскую больницу. Через час она ушла из жизни. Сейчас устанавливается личность девушки.

Отметим, что женщина переходила дорогу вне  зоны перехода. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: на петербургской дамбе возникла пробка из-за вспыхнувшего авто.

Фото: Piter.tv

Теги: мвд, полиция, сбили человка, улица маяковского, умерла пострадавшая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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