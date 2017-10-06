"Лахта-Центр" стал самым высоким зданием в Европе – 384 метра

Строители небоскреба "Лахта-Центр" достигли точки в 384 метра. Высотка официально стала самой высокой в Европе.

Строящийся в Приморском районе здание "Лахта-Центра" стало самым высоким в Европе. Строители достигли точки в 384 метра. Как сообщает пресс-служба центра, на данный момент его возведение завершено на 80%. Сейчас здание на десять метров выше башни "Федерация-Восток" в Москве.

Стройку собираются завершить в 2018 году. К тому времени самая высокая его часть достигнет высоты в 462 метра.

Ранее Piter.tv сообщал: Шнуров и Невзоров рассказали о будущем Петербурга и поделились мнением о Лахта Центре.

Видео: Instagram / lakhtacenter