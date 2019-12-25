"Лахта Центр" подключат к дорожной сети Петербурга к ноябрю 2023 года

Контракт на дорожные работы составила 3,6 миллиарда рублей.

Петербургская дирекция транспортного строительства подписала контракт с компанией "АБЗ-Дорстрой" на дорожные работы возле "Лахта Центра". Как сообщается на сайте госзакупок, подрядчик подключит комплекс к улично-дорожной сети города с помощью эстакадных съездом к Приморским проспекту и шоссе и улице Савушкина.

Отмечается, что контракт, подписанный 6 мая, составил 3,6 миллиарда рублей, подрядчик должен завершить работы к ноябрю 2023 года. "АБЗ-Дорстрой" в ходе конкурса предложил снижение цены на 0,2 миллиарда рублей. Вторым потенциальным подрядчиком был тюменский "Мостострой-11", но организация подала не соответствующую требованиям заявку.

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Фото: Piter.TV