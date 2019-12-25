На севере КАД перекроют три съезда из-за ремонтных работ

Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло.

Как сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на севере КАД в связи с дорожными работами на сутки полностью перекроют три съезда на двух развязках.

Так, два съезда закроют с 8:00 6 мая до 8:00 7 мая на развязке с Парашютной улицей из-за реконструкции северного участка. Это съезд с внутреннего кольца на Парашютную улицу и съезд с Парашютной улицы на внутреннее кольцо.

Кроме того, на развязке с Выборгским шоссе на 17-м километре внутреннего кольца также будет перекрыт съезд с разворотной петли на внутреннее кольцо. Известно, что там будут идти работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия.

Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло. Также будут установлены временные дорожные знаки, сигнальные фонари.

Ранее мы сообщили, что на развязке КАД с проспектом Энгельса перекроют два съезда.

Фото: Pixabay

