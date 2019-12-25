На развязке КАД с проспектом Энгельса перекроют два съезда

Полностью развязку перекроют ровно на сутки.

С 8:00 часов утра 5 мая по 8 часов утра 6 мая в рамках ремонтных работ по реконструкции участка КАД будут перекрыты два съезда (№№3 и 7) – съезд с внутреннего кольца КАД на проспект Энгельса, в Ленинградскую область в направлении федеральной дороги А-121 "Сортавала" и съезд из Петербурга, с проспекта Энгельса на внутреннее кольцо КАД.

Об этом Piter.tv сообщили 4 мая в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Отмечается, что перекрытие съездов необходимо для производства работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона. На время работ будут установлены временные ограничительные дорожные знаки, направляющие стрелки и ограждающие элементы а также смонтирована световая сигнализация.

Ранее мы сообщали о том, что дорожные работы на КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом были завершены досрочно. Окончание работ планировалось на 8 мая.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"