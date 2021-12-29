"Лахта Центр" сменил подсветку в честь окончания Олимпийских игр в Пекине

На экране комплекса также появилась надпись с поздравлениями.

Накануне, 19 февраля, "Лахта Центр" в Петербурге сменил подсветку в честь завершения Олимпийских игр в Пекине. Видео появилось в Instagram комплекса.

На кадрах видно, что небоскреб преобразился в олимпийские кольца. В комментарии к видео спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх, поздравили с возвращением домой. А на экране "Лахта Центра" появилась надпись "Поздравляем с олимпийскими победами!".

Ранее мы сообщали, что после сообщений о "минировании" некоторые школы в Петербурге частично перевели учеников на дистанционку.

Фото: Instagram / Лахта центр