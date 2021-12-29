  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После сообщений о "минировании" некоторые школы в Петербурге частично перевели учеников на дистанционку
Сегодня, 9:31
173
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

После сообщений о "минировании" некоторые школы в Петербурге частично перевели учеников на дистанционку

0 0

Родители такой перспективе не очень довольны.

После ложных сообщений о минировании некоторые школы в Петербурге частично перевели на удаленное обучение своих воспитанников. Однако родители оказались не очень этим довольны, пишет "Мойка 78".

Напомним, что в Петербурге с 14 февраля школьники вновь стали учиться очно, то есть вышли с дситанционки. Однако по городу с этого же дня прокатилась волна сообщений о минировании, все они оказались ложными.

Родители школьников сообщили изданию, что учителя начали предлагать и оставлять детей дома. Речь идет о школах, куда приходили сообщения о бомбах.

Педагоги проводили занятия дистанционно, через звонки в мессенджерах. Утром учителя звонили родителям и просили не приводить детей в школу.

Ранее Piter.TV сообщал, что в "Севкабель Порту" появилась инсталляция о романтике катания на коньках. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дистанционка в школах, сообщения о минировании
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии