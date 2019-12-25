В Москве проверяют школы и суды после сообщений о минировании

Сообщения пришли на "электронку" почти всех столичных судов.

Неизвестные направили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах почти во все суды российской столицы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление руководителя пресс-службы Московского городского суда Дмитрия Овешникова.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов оперативно выехали на места для проверки полученных данных. Отмечается, что сообщения пришли на "электронку" Лефортовского, Никулинского, Останкинского и других районных судов.

В целом "заминированы" почти все суды Москвы. Дмитрий Овешников, руководитель пресс-службы Мосгорсуда

По информации источника "РИА Новости" в правоохранительных органах, сообщения от анонимов о минировании пришли также на электронные адреса московских школ. Сейчас на месте работают кинологи.

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