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В Москве проверяют школы и суды после сообщений о минировании
Сегодня, 11:32
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В Москве проверяют школы и суды после сообщений о минировании

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Сообщения пришли на "электронку" почти всех столичных судов.

Неизвестные направили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах почти во все суды российской столицы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление руководителя пресс-службы Московского городского суда Дмитрия Овешникова.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов оперативно выехали на места для проверки полученных данных. Отмечается, что сообщения пришли на "электронку" Лефортовского, Никулинского, Останкинского и других районных судов. 

В целом "заминированы" почти все суды Москвы.

Дмитрий Овешников, руководитель пресс-службы Мосгорсуда

По информации источника "РИА Новости" в правоохранительных органах, сообщения от анонимов о минировании пришли также на электронные адреса московских школ. Сейчас на месте работают кинологи.

Ранее в Оренбуржье задержали начальника областного бюро судмедэкспетизы.

Фото: pixabay.com

Теги: минирование судов, москва, сообщения о минировании
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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