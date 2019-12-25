В Оренбуржье задержали начальника областного бюро судмедэкспетизы

Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

В Оренбургской области задержали заведующего бюро судебно-медицинской экспертизы. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По версии следствия, в течение года несколько сотрудников учреждения умышленно создали условия для осуществления незаконной предпринимательской деятельности с аффилированным лицом на территории отдела судебно-медицинской экспертизы трупов.

В рамках расследования задержали заведующего оренбургского ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы". Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В самом учреждении, а также по месту жительства задержанного были проведены следственные мероприятия.

Уголовное дело расследуется первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Оренбургской области.

Ранее в России задержали 85 подпольных оружейников.

Фото: Следственный комитет РФ