В Оренбуржье задержали начальника областного бюро судмедэкспетизы

В Оренбургской области задержали заведующего бюро судебно-медицинской экспертизы. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
По версии следствия, в течение года несколько сотрудников учреждения умышленно создали условия для осуществления незаконной предпринимательской деятельности с аффилированным лицом на территории отдела судебно-медицинской экспертизы трупов.
В рамках расследования задержали заведующего оренбургского ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы". Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В самом учреждении, а также по месту жительства задержанного были проведены следственные мероприятия.
Уголовное дело расследуется первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Оренбургской области.
Ранее в России задержали 85 подпольных оружейников.
Фото: Следственный комитет РФ
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