Силовики пресекли незаконную деятельность 17 мастерских.

В России задержаны 85 подпольных оружейников. Об этом журналистам рассказали представители Центра общественных связей ФСБ РФ. У подозреваемых силовики изъяли более 350 единиц оружия. Операция по пресечению преступной деятельности проводилась при участии правоохранительных органов, а также сил Росгвардии. Фигуранты расследования занимались восстановлением боевых свойств гражданского вооружения. Предметы находились в нелегальных мастерских, после чего реализовывались покупателям.

Из незаконного оборота изъято 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. ЦОС ФСБ РФ

В общей сложности российские спецслужбы выявили и закрыли 17 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России