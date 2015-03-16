ФСБ запретила въезд в Россию преподавателю СПБГУ на пять лет

Майкла Фриса подозревают в сотрудничестве с нежелательным Бард-колледжем*.

Преподавателю факультета Свободных искусств СПбГУ Майклу Фрису ФСБ запретила въезд в Россию на пять лет. Фриса подозревают в сотрудничестве с нежелательным Бард-колледжем*. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в Telegram-канале "Лупа и Пупа".

Как написали в публикации, неизвестно, что стало причиной депортации преподавателя. Еще на прошлой неделе Фрис вел все занятия, однако на выходных с сайта вуза пропала вся информация о нем.

Согласно данным "Фонтанки", увольнение и выезд из страны связаны с участием Фриса в деятельности организации, признанной нежелательной. Санкция действует до 11 ноября 2026 года. Добавим, что уведомление было подписано начальником УФСБ России по Петербургу и Ленобласти Александром Родионовым.

На данный момент преподаватель уже покинул территорию страны. Известно, что Майкл Фрис уже 10 лет живет в России, в 2015 году он окончил магистратуру факультета свободных искусств. В публикациях СМИ он значился в качестве представителя Бард-колледжа*.

Напомним, что Бард-колледжа* был признан нежелательной организацией в этом году из-за связи с Джорджем Соросом. Новый статус американского экс-партнёра приостановил процесс отделения факультета свободных искусств в отдельный вуз. С этой инициативой выступал декан и глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Ранее СПбГУ разместил в открытом доступе сборник плакатов "Давайте говорить как петербуржцы". На протяжении семи лет плакаты висели в петербургском метрополитене.

Фото: Piter.tv

*Организация признана нежелательной на территории РФ.