В "Севкабель Порту" появилась инсталляция о романтике катания на коньках

Художник в своей работе фокусируется на утилитарном и индустриальном.

В Петербурге в пространстве "Севкабель Порт" появилась новая инсталляция, посвященная романтике катания на коньках, а также важных встречах и признаниях в любви. Автором стал художник Иван Сотников Младший. Об этом сообщается в группе пространства во "ВКонтакте".

Коньки на рабице — отсылка к замкам, которые влюбленные парочки оставляют на оградах мостов в знак своих чувств. Совсем как на Поцелуевом через Мойку, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в своих работах художник фокусируется на утилитарном и индустриальном. Героями становятся обыкновенные люди и необыкновенные машины.

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