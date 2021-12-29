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В "Севкабель Порту" появилась инсталляция о романтике катания на коньках
Сегодня, 8:28
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В "Севкабель Порту" появилась инсталляция о романтике катания на коньках

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Художник в своей работе фокусируется на утилитарном и индустриальном.

В Петербурге в пространстве "Севкабель Порт" появилась новая инсталляция, посвященная романтике катания на коньках, а также важных встречах и признаниях в любви. Автором стал художник Иван Сотников Младший. Об этом сообщается в группе пространства во "ВКонтакте".

Коньки на рабице — отсылка к замкам, которые влюбленные парочки оставляют на оградах мостов в знак своих чувств. Совсем как на Поцелуевом через Мойку, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в своих работах художник фокусируется на утилитарном и индустриальном. Героями становятся обыкновенные люди и необыкновенные машины.

Ранее мы сообщали, что три петербургских представителя парусного спорта победили на ЧМ WISSA 2022. 

Фото: pixabay 

Теги: коньки, севкабель порт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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