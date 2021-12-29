Три петербургских представителя парусного спорта победили на ЧМ WISSA 2022

За звание чемпионов решили побороться более 120 гонщиков.

Воспитанники Академии парусного спорта Никита Коданев, Елена Калинина и Никита Соколов стали победителями на Чемпионате Мира по зимним видам спорта WISSA 2022. Кайтеры соревновались в Эстонии с 14 по 19 февраля. Об этом сообщили на сайте Академии.

Петербуржцы участвовали в классе кайт курс-рейс. За звание чемпионов решили побороться более 120 гонщиков.

Не было равных Никите Коданеву, он семь раз финишировал первым и стал чемпионом мира 2022 среди мужчин в классе курс-рейс лыжи. Елена Калинина стала чемпионкой мира 2022 по зимнему кайтингу на лыжах в зачете среди женщин, а Никита Соколов стал чемпионом мира 2022 в зачете сноуборд. Сайт Академии парусного спорта Санкт-Петербурга

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