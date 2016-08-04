"Лахта Центр" сменил подсветку к 23 февраля

Башню подсветили цветами российского флага.

В Петербурге комплекс "Лахта Центр" сменил подсветку к празднику 23 февраля. Подсвечена башня была цветами российского флага в честь Дня защитника Отечества. Информация об этом появилась в Instagram "Лахта Центра".

Подсветку комплекс сменил накануне вечером.

Отметим, что комплекс разместил в Instagram ролик с поздравлением. Ролик представляет собой сменяющиеся пейзажи - от Арктики до стрелки Васильевского острова.

Ранее мы сообщали, что "Лахта Центр" сменил подсветку в честь окончания Олимпийских игр в Пекине.

Фото: Instagram / Лахта Центр