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"Лахта Центр" сменил подсветку к 23 февраля
Сегодня, 11:04
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"Лахта Центр" сменил подсветку к 23 февраля

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Башню подсветили цветами российского флага.

В Петербурге комплекс "Лахта Центр" сменил подсветку к празднику 23 февраля. Подсвечена башня была цветами российского флага в честь Дня защитника Отечества. Информация об этом появилась в Instagram "Лахта Центра".

Подсветку комплекс сменил накануне вечером.

Отметим, что комплекс разместил в Instagram ролик с поздравлением. Ролик представляет собой сменяющиеся пейзажи - от Арктики до стрелки Васильевского острова. 

Ранее мы сообщали, что "Лахта Центр" сменил подсветку в честь окончания Олимпийских игр в Пекине. 

Фото: Instagram / Лахта Центр 

Теги: 23 февраля день защитника отечества, лахта центр, лахта центр сменил подсветку
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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