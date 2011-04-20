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"Лахта Центр" представил гигапиксельное фото Петербурга
Сегодня, 15:59
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"Лахта Центр" представил гигапиксельное фото Петербурга

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На панораме можно увидеть летний город во время белой ночи.

На официальном сайте "Лахта Центра" была опубликована новая гигапиксельная панорама Петербурга, снятая с высоты обзорной площадки башни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации небоскреба.

На панораме можно увидеть летний город во время белой ночи.

Во время съемок стояла прекрасная погода, было безветренно и тепло, поэтому не пришлось, как в случае с зимней панорамой, ждать несколько месяцев подходящих условий.

 Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге подписано соглашение о создании "Лахта Центра 2" и "Лахта Центра 3".

Фото: пресс-служба "Лахта Центра"

Теги: лахта центр, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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