"Лахта Центр" представил гигапиксельное фото Петербурга

На панораме можно увидеть летний город во время белой ночи.

На официальном сайте "Лахта Центра" была опубликована новая гигапиксельная панорама Петербурга, снятая с высоты обзорной площадки башни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации небоскреба.

На панораме можно увидеть летний город во время белой ночи.

Во время съемок стояла прекрасная погода, было безветренно и тепло, поэтому не пришлось, как в случае с зимней панорамой, ждать несколько месяцев подходящих условий.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге подписано соглашение о создании "Лахта Центра 2" и "Лахта Центра 3".

Фото: пресс-служба "Лахта Центра"