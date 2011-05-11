"Лахта Центр" показал удивительный таймлапс погодного калейдоскопа августа в Петербурге

Город провожает лето.

Камера, установленная на самом высоком небоскрёбе России — "Лахта Центре" — запечатлела впечатляющие погодные метаморфозы последнего летнего месяца в Северной столице. Ролик с видами стремительно сменяющих друг друга солнечных дней, ливней и града появился в официальном Telegram-канале комплекса.

"Собрали для вас самые яркие эпизоды уходящего августа. Такие моменты хочется пересматривать снова и снова, чтобы не забывать, каким удивительным может быть наше северное лето" представители "Лахта Центра"

Видео длиною в 60 секунд демонстрирует всю изменчивость петербургской погоды: от яркого солнца, освещающего акваторию Финского залива, до мощных грозовых фронтов и града, которые сменяют друг друга в течение нескольких минут.

Ранее Piter.TV сообщал, что Петербург побил туристический рекорд летом 2025 года.

Видео: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр