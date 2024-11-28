Петербург побил туристический рекорд летом 2025 года

Город посетили на 5-7% больше гостей, чем в 2024 году.

Северная столица установила новый рекорд по туристической посещаемости: летом 2025 года город на Неве принял на 5-7% больше путешественников, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

"Точные цифры еще подсчитываются, но прогнозы уже внушают оптимизм", — отметил Панкевич. По его словам, в 2024 году Петербург принял 2,5 миллиона туристов за летний сезон, и текущие показатели демонстрируют устойчивый рост.

Глава комитета подчеркнул, что город намерен и дальше улучшать условия для гостей, повышая качество сервиса в гостиницах, ресторанах и на городских объектах. Это позволит удержать лидерство среди туристических направлений России.

Рост турпотока специалисты связывают с развитием инфраструктуры, расширением культурной программы и эффективной маркетинговой стратегией города. Петербург продолжает оставаться одним из самых популярных направлений как для своих, так и для иностранных туристов.

Фото: Piter.TV