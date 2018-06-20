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"Лахта Центр" показал сход льда с Финского залива

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Таймлапс снимался в течение 12 дней.

"Лахта Центр" опубликовала в социальных сетях приход весны в Петербурге. Об этом сообщает в официальной группе "Лахта Центра".

Таймлапс за 12 дней апреля, снятый со шпиля Лахта Центра, дает возможность за одну минуту увидеть, как сходит лед с Финского залива. За эти дни Нева полностью освободилась ото льда. Сначала она чуть-чуть тает, а затем рушиться на многометровые льдины.

Танец льда действительно может завораживать.

"Лахта Центр"

Ранее на Piter.TV: Около "Лахта Центра" может появиться 80-метровый бизнес-центр.
Фото и видео: Лахта Центр/ ВК

Местоположение на карте:

Теги: зима весна, лахта центр, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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