"Лахта Центр" показал сход льда с Финского залива

Таймлапс снимался в течение 12 дней.

"Лахта Центр" опубликовала в социальных сетях приход весны в Петербурге. Об этом сообщает в официальной группе "Лахта Центра".

Таймлапс за 12 дней апреля, снятый со шпиля Лахта Центра, дает возможность за одну минуту увидеть, как сходит лед с Финского залива. За эти дни Нева полностью освободилась ото льда. Сначала она чуть-чуть тает, а затем рушиться на многометровые льдины.

Танец льда действительно может завораживать. "Лахта Центр"

Ранее на Piter.TV: Около "Лахта Центра" может появиться 80-метровый бизнес-центр.

Фото и видео: Лахта Центр/ ВК